В Рузаевском районе в ДТП пострадал 34-летний водитель грузовика

В Рузаевском районе в ДТП пострадал 34-летний автомобилист.

Происшествие произошло утром 11 декабря на 295-м километре трассы, пролегающей между Нижним Новгородом, Пензой и Саратовом. По предварительной информации, 34-летний гражданин, который находился за рулем грузового автомобиля марки ГАЗ, по причине превышения скорости не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в опору моста.

Водитель грузовика был госпитализирован. В день ДТП мужчина был доставлен в реанимационное отделение.

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Источник: гибдд.рф