В Дубенках водитель легковушки сбил пешехода

В Дубенках 56-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло днём 11 декабря на улице Бровцева. Гражданин 56-летнего возраста, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», совершил наезд на пешехода того же возраста, который двигался по проезжей части в попутном направлении.

Пострадавший был госпитализирован в районную больницу. На одежде пешехода не было световозвращающих элементов.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф