В Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадала 32-летняя женщина

В Саранске в результате ДТП с участием трех автомобилей пострадала женщина.

Инцидент произошел вечером 11 декабря на улице Севастопольской. По предварительной информации, 21-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Kia, превысив скорость, врезался в остановившийся впереди автомобиль марки ВАЗ. От удара второе транспортное средство отбросило на автомобиль марки Hyundai, а первая машина после соударения совершила наезд на дорожное ограждение.

Пострадала 32-летняя пассажирка Kia. Женщина доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф