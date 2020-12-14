Владелица одного из кафе Саранска лишилась денег, поверив неизвестному мошеннику

В Саранске владелица одного из местных кафе стала жертвой неизвестного мошенника.

Некоторое время назад владелице одного из кафе Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что в её заведении будет проведена проверка. Затем якобы страж порядка заявил, что проверяющим нужно подарить цветы. Пострадавшая, поверив незнакомцу, перечислила на указанный им банковский счет 15 тыс. рублей под предлогом покупки букетов. После этого мошенник перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф