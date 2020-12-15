В Ромодановском районе в ДТП погиб 28-летний парень

В Ромодановском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 28-летний гражданин.

Происшествие произошло ранним утром 14 декабря на 29-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. По предварительной информации, 28-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Нива», совершая левый поворот, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки Mitsubishi Pajero Sport, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Водитель «Нивы» был доставлен в больницу, где скончался от полученных телесных повреждений.

Также читайте о том, что в Лямбирском районе ДТП унесло жизнь 55-летнего мужчины.

Источник: гибдд.рф