В Зубово-Полянском районе ДТП унесло жизнь 23-летнего автомобилиста

В Зубово-Полянском районе в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погиб 23-летний молодой человек.

Происшествие произошло вечером 14 декабря на 421-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 23-летний гражданин, управлявший легковым автомобилем марки «Форд-Фокус», в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с грузовиком марки «Ивеко».

От полученных телесных повреждений водитель легковушки скончался на месте происшествия. Пассажир данной машины 33-летнего возраста был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф