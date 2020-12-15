В Саранске в результате ДТП погиб 31-летний мужчина

В Саранске 31-летний мужчина получил смертельные травмы в результате наезда иномарки.

ДТП произошло днём 14 декабря на территории Ленинского района города. На улице Полежаева 54-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Киа», проявив невнимательность, совершила наезд на 31-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска. В медицинском учреждении мужчина скончался.

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Источник: гибдд.рф