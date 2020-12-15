В Кочкуровском районе пострадали водитель и пассажирка опрокинувшейся иномарки

В Кочкуровском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 14 декабря на 18-м километре дороги, пролегающей между Большими Березниками и трассой, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 59-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Мазда», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель иномарки и его 59-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф