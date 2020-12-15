В Саранске грузовик сбил пенсионерку

В Саранске 69-летняя пенсионерка попала под колёса грузового автомобиля.

Днём 14 декабря на улице Комарова 48-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки ГАЗ, во время движения задним ходом по тротуару для выгрузки товара проявил невнимательность, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на 69-летнюю женщину.

Пострадавшей медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф