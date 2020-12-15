Житель Рузаевского района пойдет под суд по обвинению в убийстве знакомого

В Рузаевском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого.

В сентябре нынешнего года 58-летний житель посёлка Плодопитомнический гостил у своего 74-летнего знакомого. Мужчины распивали спиртные напитки. После завершения попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений гость ударил владельца жилья ножом в область грудной клетки. Пострадавший выбежал из дома, а обвиняемый скрылся с места преступления через окно.

Пострадавший был доставлен в больницу, где спустя несколько дней скончался от полученного ранения.

Обвиняемый заявил, что ссора произошла из-за того, что знакомый мешал ему смотреть телевизор.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 58-летнего гражданина находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru