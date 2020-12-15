С начала 2020 года в Саранске было расселено более 5 тысяч квадратных метров аварийного жилья

В Саранске с начала нынешнего в рамках реализации проектов «Жилье и городская среда» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья» было расселено более 5 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

В период с 1 января по 10 декабря нынешнего года в рамках реализации указанных проектов было расселено 485 человек из 213 аварийных жилых помещений.

Полностью расселены три многоквартирных дома, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу. Данные постройки расположены по следующим адресам: ул. Чехова, д. 21, ул. Гагарина, д. 20, ул. Лихачева, д. 14.

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Источник: adm-saransk.ru