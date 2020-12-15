В колониях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных колониях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

В ИК-7 сотрудниками учреждения во время проведения обследования контрольно-следовой полосы на участке внутренней запретной зоны были обнаружены и изъяты два свертка, в котором находились семь мобильных телефонов.

В ИК-12 специалистом-кинологом со служебной собакой при обследовании контрольно-следовой полосы внешней запретной зоны учреждения были обнаружены и изъяты четыре свертка, в которых находились шесть мобильных телефонов и 20 сим-карт.

Сотрудниками ИК-18 на прилегающей к колонии территории был задержан житель Саранска, пытавшийся перебросить 14 мобильных телефонов и три емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,5 литра каждая.

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Источник: 13.fsin.su