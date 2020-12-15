В Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Перевозчик»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».
За один день проведения указанного мероприятия сотрудники правоохранительных органов составили 76 административных материалов как на водителей пассажирского транспорта, которые пренебрегли ПДД, так и на представителей автотранспортных предприятий, ответственных за техническое состояние транспортных средств, выпускаемых на линию.
За 11 месяцев текущего на дорогах Мордовии произошло 31 ДТП по вине водителей пассажирского транспорта, в которых один человек погиб, 35 получили травмы.
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Источник: 13.мвд.рф