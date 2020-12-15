Артём Здунов ознакомился с работой предприятий «Магма ХД» и «КомбиС»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Чамзинский район посетил предприятия «Магма ХД» и «КомбиС».

«Магма ХД» занимается растениеводством, выращивает зернобобовые и масличные культуры. Урожайность зерновых в этом году составила 43 центнера с гектара. Руководитель республики осмотрел сельскохозяйственную технику предприятия и корпуса для ремонта, расспросил о планах на предстоящий сезон.

Предприятие «КомбиС» производит комбинированные корма для животных. В октябре на данном объекте был введен в эксплуатацию новый цех по переработке масличного сырья. Мощность новой производственной линии позволит перерабатывать до 180 тонн семян подсолнечника в сутки и до 160 тонн семян рапса.

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Источник: e-mordovia.ru