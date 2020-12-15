Артëм Здунов посетил АО «Мордовцемент»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов посетил производственную площадку АО «Мордовцемент» в Чамзинском районе.

Генеральный директор «Мордовцемента» Сергей Марачков продемонстрировал руководителю региона основные площадки предприятия, ознакомил с применяющимися на заводе способами производства цемента и проинформировал, что объемы производства цемента за 11 месяцев нынешнего года составляют 2,753 млн тонн.

Кроме производственных узлов предприятия, Артём Здунов осмотрел и сырьевые карьеры.

Также читайте о том, что Артём Здунов ознакомился с работой предприятий «Магма ХД» и «КомбиС».

Источник: e-mordovia.ru