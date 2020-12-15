В Чамзинском районе временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов посетил завод «Лато», где в настоящее время работают более 450 человек.

Для Чамзинского района указанный завод является одним из крупнейших промышленных предприятий. Производственная площадка выпускает фиброцементные изделия для строительной отрасли.

Артём Здунов обсудил с руководством предприятия планы по развитию производства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru