Артём Здунов осмотрел, как идет строительство водозабора №2 в Чамзинке

В Чамзинке временно исполняющий обязанности главы Мордовии осмотрел, как идет строительство водозабора №2, который возводится в рамках национального проекта «Экология».

Введение в эксплуатацию нового водозабора обеспечит качественной питьевой водой жителей Чамзинки и Комсомольского.

Финансирование данного проекта осуществляется за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

В прошлом году был реализован первый этап, в рамках которого были построены три накопительных резервуара, подъездная дорога к водозаборным скважинам, установлены две трансформаторные подстанции на водозаборных скважинах, подведены электрические сети.

В нынешнем году были проведены работы по обвязке, внутренней и наружной гидроизоляции, установлены узел обеззараживания, воздухообменники. Устроена трансформаторная подстанция, завершено строительство дороги до водозабора, проведены работы по строительству проездов внутри территории.

В настоящее время на объекте идет монтаж и внутренняя отделка станции водоочистки, сборка оборудования для инженерных систем.

Сейчас прорабатывается возможность завершения строительства объекта в следующем году.

Также читайте о том, что Артëм Здунов посетил АО «Мордовцемент».

Источник: e-mordovia.ru