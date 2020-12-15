Артëм Здунов посетил АО «Птицефабрика «Чамзинская»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов в рамках рабочей поездки в Чамзинский район посетил АО «Птицефабрика «Чамзинская».

Руководитель республики осмотрел цеха убоя и разделки птицы, цех по производству колбасной продукции, цех по переработке отходов и выпуску кормовой муки.

Особое внимание было уделено вопросам развития экспортного направления. На стадии согласования экспорт в Саудовскую Аравию и Китай.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru