В Чамзинском районе Артём Здунов заехал в крестьянско-фермерское хозяйство местного жителя

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов в рамках рабочей поездки в Чамзинский район заехал в крестьянско-фермерское хозяйство Виктора Ямашкина.

Фермер рассказал, что занимается выращиванием зерновых и картофеля. В нынешнем году валовой сбор зерновых культур составил 3144 тонны с урожайностью свыше 37 центнеров с гектара, сбор картофеля - 480 тонн с урожайностью 240 центнеров с гектара.

Предприятие ежегодно наращивает производство. В 2015 году было построено картофелехранилище мощностью 3 тыс. тонн.

Артём Здунов детально расспросил фермера о количестве работников в хозяйстве, об участии в государственных программах, а также о том, какая помощь требуется предприятию для стабильной работы и развития.

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Источник: e-mordovia.ru