Чамзинская музыкальная школа открылась после капитального ремонта

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии после капитального ремонта Чамзинской музыкальной школы.

Руководитель республики осмотрел обновленные помещения, пообщался с детьми и педагогами, а также встретился с родительской общественностью и ответил на вопросы, волнующие жителей Чамзинского района.

В качестве подарка на новоселье Артём Здунов преподнес педагогам и их воспитанникам телевизор.

Жители Чамзинского района попросили Артёма Здунова помочь с ремонтом лицея в Чамзинке и поликлиники в Комсомольском, а также со строительством нового ДК в Чамзинке. Руководитель республики взял эти обращения на контроль и пообещал, что будет приезжать в район регулярно.

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Источник: e-mordovia.ru