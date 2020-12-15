Чамзинская музыкальная школа открылась после капитального ремонта

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии после капитального ремонта Чамзинской музыкальной школы.
Руководитель республики осмотрел обновленные помещения, пообщался с детьми и педагогами, а также встретился с родительской общественностью и ответил на вопросы, волнующие жителей Чамзинского района.
В качестве подарка на новоселье Артём Здунов преподнес педагогам и их воспитанникам телевизор.
Жители Чамзинского района попросили Артёма Здунова помочь с ремонтом лицея в Чамзинке и поликлиники в Комсомольском, а также со строительством нового ДК в Чамзинке. Руководитель республики взял эти обращения на контроль и пообещал, что будет приезжать в район регулярно.
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Источник: e-mordovia.ru