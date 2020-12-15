В Мордовии прошло совещание по развитию спорта

Совещание по развитию спорта в Мордовии провёл временно исполняющий обязанности главы спорта Артём Здунов.

Глава республики заявил, что необходимо до конца года разработать бизнес-план на каждый спортивный объект.

Министр спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Александр Савилов рассказал о функционировании главной футбольной арены региона, наследия ЧМ-2018. Руководитель республики поручил в этой связи внимательно изучить опыт других регионов по использованию подобных объектов. Артём Здунов заявил, что необходимо активнее использовать и территорию при стадионе, где можно обеспечить размещение тематических парков, игровых и спортивных площадок, проведение спартакиад и других мероприятий социальной направленности. Была отмечена важность привлечения на этот объект жителей из других регионов, создания всех условий для туристов.

Также на совещании рассматривались вопросы безопасного функционирования спортивных объектов. По тем из них, чье состояние вызывает обеспокоенность, Артём Здунов поручил провести комплексное обследование.

Обсуждался вопрос возрождения в Мордовии спидвея. Артём Здунов считает, что в городе есть площадки, подходящие для ледовых мотогонок. Глава республики заявил о необходимости возрождения спидвея.

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Источник: e-mordovia.ru