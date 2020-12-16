В Саранске внедорожник сбил женщину

В Саранске 42-летняя женщина попала под колёса внедорожника.

Происшествие произошло днём 15 декабря на территории Пролетарского района города. На улице Семашко 40-летний мужчина, находившийся за рулем внедорожника марки «Тойота», во время выезда с дворовой территории, совершая левый поворот, допустил наезд на 42-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф