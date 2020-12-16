В Дубенском районе горел жилой дом

В Дубенском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Днём 15 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Кайбичево. На улице Ленина загорелся жилой дом №191. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru