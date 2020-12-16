В северо-восточной части Саранска ограничат движение транспортных средств

В северо-восточной части Саранска будет временно ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 16 декабря до 08:00 17 декабря будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по ул. Косарева (второстепенная четная сторона) на участке от ул. Гожувской до проспекта 70 лет Октября.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по уборке снега и наледи с улично-дорожной сети.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru