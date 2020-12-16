Эпидемиологическая обстановка в Мордовии не улучшается

Вице-премьер Мордовии Галина Лотванова заявила, что пока эпидемиологическая обстановка в регионе не улучшается.

Галина Лотванова сообщила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории республики тревожная. На 15 декабря 2245 человек находились в госпиталях, 2710 коек развернуто, свободный коечный фонд составляет 17% (465 коек).

Также Галина Лотванова отметила, что настораживает рост заболеваемости ОРВИ. В настоящее время насчитывается 7 тыс. заболевших. Эпидемиологический порог превышен на 5,5%.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru