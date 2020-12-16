В Мордовии осужденные подготовили тематическое шоу «Стиляги»

Осужденные исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии подготовили тематическое шоу под названием «Стиляги».

Программа шоу, обязательным условием которой являлись музыка 50-х годов прошлого века и костюмы той же поры, состояла из красочных вокальных и танцевальных номеров.

Осужденные женщины с особым трепетом создавали красочное шоу, которое транслировалось по всем отрядам посредством кабельного телевидения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su