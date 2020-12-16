«Саранскгорводоканал» работает над устранением дефекта на водопроводе по улице Гожувской

По причине дефекта на водопроводе в районе многоквартирного дома №11 по улице Гожувской муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» проводит ремонтные работы.

По информации пресс-службы городской администрации, холодное водоснабжение в настоящее время отключено в магазине «СПАР» и двух многоквартирных домах №70 и №70А по улице Косарева. Пользователи в социальных сетях также сообщают об отсутствии холодной воды в домах по улице Гожувской.

В ремонте водопровода задействовано 7 единиц техники.

На прилегающей территории сейчас проводится комплекс противогололедных мероприятий.

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Источник: adm-saransk.ru