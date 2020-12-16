В Саранске будет отремонтирована тепломагистраль по улице Ботевградской

В Саранске будут проведены ремонтные работы на тепломагистрали по улице Ботевградской.

АО «СаранскТеплоТранс» сообщает, что в ночь с 17 на 18 декабря на тепломагистрали по улице Ботевградской запланированы превентивные мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения жителей центральной части города.

Ремонтные работы для минимизации неудобств для жителей будут проводиться с 22:00 17 декабря до 08:00 18 декабря без слития теплоносителя из подводящих к многоквартирным домам сетей и системы отопления жилых домов.

Комплекс подготовительных мероприятий будет проведен в дневное время 17 декабря без отключения потребителей.

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Источник: adm-saransk.ru