Артём Здунов призвал руководителей всех уровней внимательнее относиться к пожилым сотрудникам

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов призвал руководителей всех уровней внимательнее относиться к своим сотрудникам, которые по возрасту находятся в группе риска, отслеживать их состояние, если они заболели, оказывать необходимую помощь.

Глава республики призвал интересоваться состоянием здоровья пожилых сотрудников, отметив, что многие до сих пор не верят, что коронавирус представляет собой мгновенную болезнь, которая быстро захватывает организм, что может привести к печальным последствиям.

Также Артём Здунов отметил, что особый контроль за пожилыми людьми необходимо обеспечить в случае возникновения аварийных ситуаций на теплосетях, которые в этом году в республике уже случались.

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Источник: e-mordovia.ru