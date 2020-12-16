В Мордовии улучшается обеспечение аптек лекарствами

В Мордовии наблюдается постепенное улучшение ситуации с наличием лекарственных препаратов в аптеках.

В частных аптеках улучшение происходит медленнее. В государственной аптечной сети сформирован и поддерживается запас препаратов для лечения как коронавируса, так и других заболеваний.

И. о. генерального директора ГУП РМ «Фармация» Алексей Ладошкин заявил, что в условиях повышенного спроса проводится социально ориентированная ценовая политика, заключающаяся в том, что при формировании розничных цен на жизненно важные лекарства устанавливается розничная наценка, составляющая только половину от рекомендованной государством предельной величины.

Также читайте о том, что эпидемиологическая обстановка в Мордовии не улучшается.

Источник: e-mordovia.ru