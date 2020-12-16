Министр здравоохранения Мордовии сообщил, что помощь больным COVID-19 оказывается в полном объеме

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин во время заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции доложил, что медицинская помощь в республике оказывается в полном объеме.

Министр отметил, что в Ульяновской и Пензенской областях развернуто 2,5 тыс. коек на примерно миллион населения, а в Мордовии имеется 2600 коек на 790 тыс. человек.

Олег Маркин заявил, что пролечиваются все: и хронические больные, и старшая возрастная группа, и онкологические больные, и диализные пациенты.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии поручил министру здравоохранения взять под особый контроль вопрос подготовки к сезонному подъему заболеваемости гриппом, который ожидается в конце декабря.

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Источник: e-mordovia.ru