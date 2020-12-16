По поручению Артёма Здунова была разработана программа культурных и спортивных мероприятий на свежем воздухе

По поручению временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артёма Здунова была разработана программа культурных и спортивных мероприятий на свежем воздухе.

Методические рекомендации были направлены во все муниципальные районы.

Чтобы гражданам было удобно и комфортно, Артём Здунов поставил перед главами районов задачу предусмотреть всё, что нужно, в том числе обеспечить жителей и гостей республики горячим чаем с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru