В Мордовии реализуется проект «Цифровая культура»

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» в нынешнем году на базе постоянной экспозиции Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени И.Д. Воронина был создан цифровой гид по отделу «Культура, быт и традиции народов мордовского края».

В обзоре гида представлено около 900 предметов экспозиции, в контент включена научная информация в доступной форме.

Гид оснащен возможностью получения дополнительных сведений о музейных предметах.

Использование гида с научной информацией, поданной профессионалом в простой и доступной форме, позволяет посетителям правильно интерпретировать и понимать музейные предметы.

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Источник: e-mordovia.ru