«Газпром газораспределение Саранск» оказывает помощь медицинским учреждениям

Организация «Газпром газораспределение Саранск» предоставила в безвозмездное временное пользование транспортное средство марки УАЗ государственному бюджетному учреждению «Станция скорой медицинской помощи».

ГБУЗ РМ «ССМП» ежедневно оказывает скорую медицинскую помощь населению Саранска силами 28 круглосуточных бригад. Ими выполняется более 135 тыс. вызовов в год.

Ранее организация «Газпром газораспределение Саранск» оказала благотворительную помощь трем медицинским учреждениям республики, в которых развернуты места для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией: «Республиканской инфекционной клинической больнице», «Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова» и «Рузаевской центральной районной больнице».

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Источник: e-mordovia.ru