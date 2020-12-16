Артëм Здунов обсудил итоги работы компании «РМ Рейл»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии обсудил с президентом «РМ Рейл Холдинга» Константином Даниловым итоги работы компании «РМ Рейл».

Константин Данилов рассказал руководителю региона о том, что «РМ Рейл» планирует сохранить объемы производства на уровне 2019 года и изготовить порядка 10 тыс. вагонов. На линиях ВКМ-Стали будет выпущено свыше 11 тыс. вагонокомплектов, это на 116% больше прошлогодних показателей.

Было отмечено, что в течение года компания «РМ Рейл» реализовала несколько высокотехнологичных проектов. Это разработка и запуск в серийное производство хоппера для перевозки сыпучих грузов, цистерны для растительных масел, новой модели крытого вагона, а также новой экспортной модели вагона-хоппера и платформы для крупнотоннажных контейнеров.

Артём Здунов поинтересовался приоритетными проектами развития компании. Инвестиционная программа на ближайшее время предполагает модернизацию основных линий, а также развитие новейших направлений производства.

Константин Данилов проинформировал главу региона и о том, что численность работников компании «РМ Рейл» превысила 7 тыс. человек, а налоговые платежи за этот год составят 3,9 млрд рублей.

Артём Здунов подчеркнул значимость сохранения уровня заработной платы на предприятии и особое внимание призвал обратить на обеспечение безопасности труда.

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Источник: e-mordovia.ru