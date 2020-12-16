Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов провел встречу с председателем совета директоров промышленных предприятий.

В ходе указанной встречи обсуждались вопросы повестки очередного заседания совета.

Совет директоров промышленных предприятий представляет собой постоянно действующий консультативный орган, который обеспечивает участие директорского корпуса в разработке экономической политики в сфере промышленного производства Мордовии.

С ноября прошлого года совет возглавляет генеральный директор ОАО «МордовАгроМаш» Геннадий Громов.

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Источник: e-mordovia.ru