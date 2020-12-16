Следователи начали доследственную проверку по факту коммунальной аварии в посёлке Явас

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Мордовии была организована доследственная проверка по сообщениям СМИ об аварии на магистральном трубопроводе теплотрассы.

Вечером 7 декабря в посёлке Явас Зубово-Полянского района произошла коммунальная авария. В результате данного инцидента от теплоснабжения были отключены детский сад, два исправительных учреждения, а также 25 многоквартирных домов. Последствия аварии были устранены лишь 13 декабря.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

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Источник: mordovia.sledcom.ru