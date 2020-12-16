В Зубово-Полянском районе горел магазин

В Зубово-Полянском районе пожарные ликвидировали возгорание в магазине.

Вечером 15 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Анаево. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся магазин.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Огонь повредил внутреннюю отделку магазина и товары народного потребления на общей площади, составляющей 64 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru