Жительницу Саранска и её знакомого осудили за незаконный оборот наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении адвоката и её знакомого, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков.

В мае прошлого года гражданка, являющаяся адвокатом, приобрела наркотики, забрать которые из так называемого тайника попросила своего знакомого. В последующем сверток с запрещенным веществом мужчина передал женщину. В ночь на 23 мая прошлого года в Саранске сотрудниками полиции при личном досмотре у гражданки были изъяты наркотики.

В октябре прошлого года мужчина приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного употребления.

Решением суда в отношении адвоката была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы. Знакомый женщины был приговорен к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 15 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru