В Мордовии полицейские подвели итоги операции «Надзор»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели очередной этап оперативно-профилактической операции «Надзор», направленный на повышение эффективности работы по контролю за соблюдением поднадзорными лицами установленных судом административных ограничений, недопущение совершения ими преступлений.
Было выявлено 9 преступлений, предусмотренных ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».
Административный надзор был установлен в отношении 13 лиц.
В суды было направлено 51 заявление для установления дополнительных административных ограничений и продления срока административного надзора.
Было выявлено 112 административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре».
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Источник: 13.мвд.рф