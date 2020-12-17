В Лямбирском районе два автомобиля переехали мужчину, который лежал на дороге

В Лямбирском районе два автомобиля переехали лежащего на дороге гражданина.

Происшествие произошло вечером 16 декабря на 177-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». Было установлено, что 43-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ГАЗ, переехал 51-летнего пешехода, который лежал на проезжей части. Затем пострадавшего переехал автомобиль марки «Лада-Приора» под управлением 69-летнего мужчины.

От полученных телесных повреждений 51-летний гражданин скончался на месте происшествия. По какой причине мужчина лежал на проезжей части, не сообщается.

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Источник: гибдд.рф