В Атяшевском районе легковушка сбила пенсионерку

В Атяшевском районе 74-летняя пенсионерка попала под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло днём 16 декабря на 3-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Б. Манадыши, Тетюши и Атяшево. Легковой автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находилась 46-летняя женщина, совершил наезд на 74-летнюю пенсионерку, двигавшуюся по проезжей части во встречном направлении. На одежде последней не было световозвращающих элементов.

Пострадавшая была госпитализирована в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф