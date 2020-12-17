В Атюрьевском районе горели заброшенные дома

В Атюрьевском районе произошло возгорание двух заброшенных домов.

Утром 16 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Клопинка. На улице Совхозной загорелись два заброшенных дома.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило один из домов на площади более 50 квадратных метров, а также повредило вторую постройку на площади, составляющей 5 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru