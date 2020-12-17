В Мордовии сотрудница полиции и представительница ФСИН посетили условно осужденного несовершеннолетнего по месту жительства

Начальник филиала по Ленинскому району Саранска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии Юлия Кяльгина и старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по Саранску Ирина Грабчук осуществили проверку условно осужденного несовершеннолетнего по месту жительства в ночное время.

Главной целью посещения стала проверка соблюдения обязанности, возложенной приговором суда, не покидать место жительства с 22:00 до 06:00.

Юлия Кяльгина и Ирина Грабчук проверили соблюдение обязанности, организовали консультирование условно осужденного по вопросам уголовно-исполнительного законодательства, а также напомнили о недопущении совершения административных правонарушений и повторных преступлений.

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Источник: 13.fsin.su