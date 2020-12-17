В УФСИН РФ по Мордовии прошло очередное заседание аттестационной комиссии

В УФСИН РФ по Мордовии состоялось очередное заседание аттестационной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Было оглашено решение начальника УФСИН РФ по Мордовии Леонида Мустайкина по результатам рассмотрения рекомендаций, принятых комиссией на заседании, прошедшем в конце октября

Кроме того, был рассмотрен один материал о возможном возникновении конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей по предполагаемой для замещения должности. Было принято решение, что конфликт отсутствует.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудница полиции и представительница ФСИН посетили условно осужденного несовершеннолетнего по месту жительства.

Источник: 13.fsin.su