В школах Мордовии зимние каникулы начнутся 28 декабря

Стало известно, когда в школах Мордовии начнутся зимние каникулы.

Зимние каникулы для школьников Мордовии начнутся 28 декабря. Продлятся они до 10 января.

Кроме того, в республике запланированы дополнительные каникулы для учеников первых классов в период с 22 по 28 февраля следующего года.

Министерство образования Мордовии рекомендует во время каникул соблюдать правила безопасного поведения и санитарно-гигиенические нормы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Также читайте о том, что по поручению Артёма Здунова была разработана программа культурных и спортивных мероприятий на свежем воздухе.

Источник: info-rm.com