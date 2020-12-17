Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в угоне машины гражданской жены

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Саранска, который обвиняется в угоне автомобиля своей гражданской супруги.

В конце сентября нынешнего года 43-летний житель Саранска, который работает слесарем, вместе со своей гражданской женой на её автомобиле приехал в один из населенных пунктов Лямбирского района, где проживают родственники женщины. За рулем транспортного средства находилась сожительница обвиняемого.

На следующий день житель Саранска без разрешения взял ключи от машины гражданской жены и поехал на кладбище, дабы навестить могилы родственников. Водительского удостоверения у мужчины нет. В салоне автомобиля гражданин выпил полбутылки водки. Возле кладбища мужчина потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство врезалось в дерево.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф