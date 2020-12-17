В Лямбирском районе сгорела баня

В Лямбирском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Утром 16 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Берсеневка. Возле дома №7, расположенного по адресу – улица Радаева, загорелась баня. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 128 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.

Специалисты устанавливают, что стало причиной возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru