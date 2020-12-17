Безработный житель Рузаевки пойдет под суд по обвинению в незаконном хранении наркотиков

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении безработного местного жителя, который обвиняется в незаконном хранении наркотиков.

В октябре нынешнего года стражи порядка в квартире 32-летнего безработного жителя Рузаевки обнаружили лабораторию с освещением, вентиляцией и всем необходимым для выращивания конопли. Правоохранители обнаружили три горшка с запрещенным веществом. Кроме того, из квартиры сотрудники полиции изъяли удобрения, горшки, грунт и металлическую банку с марихуаной, масса которой в высушенном виде составила 6,8 г.

Мужчина пояснил, что коноплю выращивал и высушивал для дальнейшего собственного употребления.

Материалы уголовного дела в отношении безработного жителя Рузаевки в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф