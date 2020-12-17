В Саранске горело строящееся здание

В Саранске произошло возгорание строящегося здания.
Днём 16 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гагарина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит строящееся здание. Пламя повредило утеплитель кровли на площади, составляющей 36 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного происшествия ни один человек не пострадал.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru